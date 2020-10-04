Происшествия

Незаконный ввоз более 23 тысяч пачек сигарет пресекли псковские пограничники

Три попытки незаконного перемещения через государственную границу России крупных партий табачной продукции пресекли псковские пограничники с начала октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Все случаи произошли в железнодорожном пункте пропуска «Себеж». Контрабандные сигареты выявили при оформлении грузовых поездов, следующих в Латвийскую Республику. Пограничники обнаружили признаки несанкционированного проникновения в три бункерных вагона, грузами которых значились жмых, пшеница и горох.

В результате дальнейшего досмотра указанных вагонов, пограничники совместно со специалистами контрольных служб извлекли из сыпучего груза более 23,5 тыс. пачек табачной продукции с иностранными акцизными марками.

Предварительная сумма оценки задержанных табачных изделий составила порядка 1,8 млн рублей.

Табачную продукцию изъяли для проведения экспертизы. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств совершения противоправной деятельности и причастных лиц.