Происшествия

Более 50 человек погибли на пожарах в Псковской области в этом году

53 человека, включая двух детей, погибли на пожарах в Псковской области за 9 месяцев текущего года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Из числа погибших людей 23 человека пенсионного возраста, 19 человек без определенного рода деятельности, 7 рабочих и 2 инвалида.

Травмы на пожарах получили 49 человек. Всего на территории региона в этом году зарегистрировали 3858 пожаров, которые нанесли прямой материальный ущерб в размере 40 млн 329 тысяч рублей.

Причины пожаров:

неосторожное обращение с огнем - 3308 случаев;

нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования - 228 случаев;

нарушение правил устройства и эксплуатации печи -166 случаев;

поджоги - 86 случаев;

на транспорте - 44 случая;

иные - 26 случаев.

В этом году пожары уничтожили 498 строений и 27 единиц автотранспорта.

Пожарные спасли 466 человек, материальные ценности на сумму 121 млн 28 тысяч рублей, 824 строения и 28 единиц автотранспорта.