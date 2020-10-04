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В Острове эвакуировали 8 человек из-за пожара в квартире

06.10.2020 09:14|ПсковКомментариев: 0

8 человек эвакуировали сотрудники МЧС при пожаре в Острове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области. Пожар произошел в 8.44 5 октября на улице Островских Молодогвардейцев.

В двухкомнатной квартире в кухне огнем повреждена стена. Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.

5 октября в 11.36 поступило сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Глушни Островского района. Огнем повреждена стена. Причина пожара - короткое замыкание электропроводки на вводе в дом.

Теги: #пожарные #пожар #МЧС
Источник: Псковская Лента Новостей
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