Происшествия

В Острове эвакуировали 8 человек из-за пожара в квартире

8 человек эвакуировали сотрудники МЧС при пожаре в Острове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области. Пожар произошел в 8.44 5 октября на улице Островских Молодогвардейцев.

В двухкомнатной квартире в кухне огнем повреждена стена. Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.

5 октября в 11.36 поступило сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Глушни Островского района. Огнем повреждена стена. Причина пожара - короткое замыкание электропроводки на вводе в дом.