Происшествия

Условный срок и штраф получил невельчанин за удар ножом в лицо знакомому

Условный срок и штраф получил 22-летний невельчанин за удар ножом в лицо знакомого. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

В суде установлено, что происшествие произошло в марте. Мужчины находились в квартире в переулке Войкова. Между ними возникла ссора на почве личных неприязненных отношений. Молодой невельчанин ножом нанес 32-летнему оппоненту один удар в лицо. В результате последний получил шрам.

«Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, данное телесное повреждение является неизгладимым и оценивается как повлекшее легкий вред здоровью по признаку кратковременного расстройства здоровья менее 21 дня», - рассказали в надзорном ведомстве.

С учетом позиции государственного обвинителя, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств суд назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Кроме того, суд удовлетворил заявленные по делу гражданские иски, и с осужденного взыскана денежная сумма в размере более 250 000 рублей в счет компенсации морального вреда и возмещения имущественного ущерба.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.