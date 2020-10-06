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Военнослужащий и его брат задержаны в Смоленске и Пскове за шпионаж в пользу Эстонии

Российский военнослужащий и его брат задержаны за передачу относящихся к гостайне данных спецслужбам Эстонии. Об этом RT заявили в Центре общественных связей ФСБ России.

Фото: РИА Новости

«Федеральной службой безопасности в Смоленске и Пскове задержаны военнослужащий Вооруженных сил России и его брат, постоянно проживающий на территории Эстонии, собиравшие и передававшие эстонским спецслужбам составляющие государственную тайну сведения», - приводит сообщение ТАСС.

Видео: телеграм-канал «Военный обозреватель»

«Ведомости» уточняют, что военнослужащий задержан в Смоленске, а его брат — в Пскове.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России («Государственная измена»).