Происшествия

Три дня провел в гдовском лесу грибник-пенсионер

Больше трех суток искал выход из леса грибник-пенсионер в Черневской волости Гдовского района. Об этом сообщила газета «Гдовская заря».

Пенсионер в районе деревни Залюбовье пошел в лес и не вернулся. Три группы волонтеров-поисковиков безуспешно искали грибника. А в итоге мужчина вышел из леса самостоятельно спустя трое суток. Он прошел 17 километров с того места, где потерялся.

«Пожалуйста, соблюдайте все меры безопасности, когда отправляетесь в лес. Говорите родным или соседям, куда отправляетесь. Зарядите телефон, возьмите с собой нужные лекарства, немного продуктов, воды», - отмечается в сообщении.