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В пушкиногорской деревне мужчина похитил у знакомой 30 тысяч рублей

06.10.2020 12:39|ПсковКомментариев: 0

В пушкиногорской деревне мужчина похитил у знакомой 30 тысяч рублей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по Псковской области, деньги были похищены в ночь на 3 октября в квартире дома в деревне Подкрестье Пушкиногорского района у 45-летней гражданки из кошелька. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

В ходе проведенных стражами порядка мероприятий выяснилось, что до этого потерпевшая встречалась со знакомыми. И по версии следствия, во время застолья один из гостей прибрал к рукам принадлежавшие женщине деньги. Подозреваемым оказался безработный, ранее судимый за кражу житель Пушкиногорского района, 1976 года рождения. Он дал признательные показания.

Выяснилось, что похищенные на вечеринке деньги мужчина уже успел потратить на спиртное. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Теги: #кража #умвд россии по псковской области #пушкиногорский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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