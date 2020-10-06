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В Эстонии не комментируют задержание в Пскове и Смоленске подозреваемых в госизмене

В Таллине отказались комментировать задержание в Смоленске и Пскове российского военнослужащего и его брата по подозрению в передаче секретных данных эстонским спецслужбам.

«Мы эту тему не комментируем», - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу департамента внешней разведки страны.

От комментариев отказалась также полиция безопасности, главной задачей которой является контрразведка.

Ранее во вторник сообщалось, что ФСБ задержала российского военнослужащего и его брата в Смоленске и Пскове по подозрению в передаче секретных данных эстонским спецслужбам, возбуждено дело по статье о госизмене.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городах Смоленске и Пскове задержаны военнослужащий Вооруженных сил России и его брат, постоянно проживающий на территории Эстонии, собиравшие и передававшие эстонским спецслужбам составляющие государственную тайну сведения», - сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Следствием спецслужбы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России («Государственная измена»).

В отношении военнослужащего и его родственника, добавили в ЦОС, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Госизмена наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.