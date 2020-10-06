Происшествия

Пушкиногорец похитил 30 тысяч рублей во время вечеринки

Житель Пушкиногорского района подозревается в хищении 30 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, деньги пропали из кошелька 45-летней жительницы деревни Подкрестье в ночь на 3 октября.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Стражи порядка установили, что до этого потерпевшая встречалась со знакомыми. И, по версии следствия, во время застолья один из гостей похитил принадлежавшие женщине деньги. Подозреваемым оказался безработный, ранее судимый за кражу житель Пушкиногорского района 1976 года рождения. Он дал признательные показания.

Выяснилось, что похищенные на вечеринке деньги мужчина уже успел потратить на спиртное. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.