Происшествия

6000 пачек нелегальных сигарет в пшенице везли в Латвию

Предотвращен вывоз шести тысяч пачек нелегальных сигарет в Латвию в железнодорожном вагоне. Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, на железнодорожной станции Себеж, расположенной в зоне таможенного контроля таможенного поста железно-дорожного пункта пропуска Посинь Псковской таможни, в вагоне с пшеницей выявлены контрабандные сигареты.

6 000 пачек сигарет были сформированы в 12 брикетов, обмотанных черной полиэтиленовой пленкой и засыпаны зерном. 4 000 пачек сигарет марки «NZ Gold», произведенных в Белоруссии, и 2 000 пачек сигарет «Rothmans Demi» узбекского производства злоумышленники пытались вывезти в железнодорожном вагоне, который следовал из Самарской области в адрес латвийского получателя.

Ориентировочная стоимость незаконно перемещаемого товара – 300 000 рублей.