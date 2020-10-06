Происшествия

Житель Середки на 16 месяцев лишится свободы за угрозу зарезать знакомую

За угрозу убийством, неоднократно судимый житель Середки приговорен к реальному лишению свободы, сроком на 1 год 4 месяца. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковского района, прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 40–летнего мужчины, который совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, при имеющихся основаниях опасаться осуществления этой угрозы).

19 апреля 2020 г. мужчина находился дома у своей знакомой в селе Середка Псковского района. В ходе распития спиртного, между ними возникла словесная ссора, в ходе которой женщина стала выгонять мужчину, что ему очень не понравилось. Будучи в возбужденном состоянии, злоумышленник с намерением вызвать у женщины чувство тревоги и беспокойства за свою безопасность, схватил находившийся на столе в комнате нож, подошел к сидевшей в комнате своей знакомой и направил нож в сторону её шеи. При этом высказал в ее адрес угрозу убийством. Он сказал: «Зарежу тебя!». Увидев, что женщина сильно побледнела от испуга, злоумышленник бросил нож на стол и ушел.

По итогам рассмотрения дела, суд с учетом позиции государственного обвинителя, ряда смягчающих обстоятельств и наличия обстоятельства, отягчающего наказание (рецидива преступлений), назначил подсудимому наказание виде 10 месяцев лишения свободы. С учетом неотбытого подсудимым наказания по предыдущему приговору, окончательное наказание ему назначено в виде лишения свободы сроком на 1 год 4 месяца, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда вступил в законную силу.