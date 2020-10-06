Происшествия

На 7 суток арестован житель Новосокольников за уклонение от обязательных работ

За многократное уклонение от отбывания обязательных работ житель Новосокольников привлечен к административной ответственности с наказанием в виде 7 суток административного ареста. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области, судебным приставом-исполнителем ОСП Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов было установлено, что гражданин будучи обязанным постановлением суда к отбыванию наказаний в виде обязательных работ, решения суда не исполнил. Таких решений об отбытии обязательных работ в отделении судебных приставов целых 7. В общей сложности гражданин должен был отбыть 205 часов обязательных работ.

Должнику выдавалось направление к месту отбытия наказания, разъяснялся порядок, условия и сроки отбывания наказания, вручалось предупреждение об административной ответственности за уклонение от отбывания обязательных работ.

В отделение судебных приставов Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов гражданин был доставлен принудительным приводом, где в отношении него было составлено 7 протоколов об административном правонарушении по ч.4 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». Суд, рассмотрев данные протоколы, назначил жителю Новосокольников наказание в виде 7 суток административного ареста.

Административный арест не отменяет мужчине всех наказаний в виде отбытия обязательных работ, их необходимо будет отбыть.