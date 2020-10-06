Происшествия

До 2 лет лишения свободы грозит псковичу за кражу кассет для бритья

42-летнего псковича будут судить кражу бритвенных принадлежностей из магазина, расположенного в торгово-досуговом центре «Фьорд Плаза». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковского района.

В ходе дознания установлено, что в днем 30 июня злоумышленник, находясь в магазине в деревне Борисовичи, похитил со стеллажей в торговом зале 4 упаковки мужских сменных кассет для бритья Gillette на общую сумму 5089 рублей.

Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.