Происшествия

Пропавшего год назад мужчину ищут в Псковской области

Отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивает Алексея Никандрова 1975 года рождения. По имеющимся данным, в октябре 2019 года он пропал без вести на территории областного центра, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по региону.

Приметы: на вид 45 лет, рост около 172-175 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы темные, глаза карие, нос прямой, губы тонкие.

Был одет: черная бейсболка, зимняя черная куртка с красными полосками вдоль рукавов, рубашка, синие джинсы, темные кроссовки (размер 42).

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Никандрова, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 911-351-26-80 или 02.