Происшествия

Сигареты на 6500 рублей похитила псковичка из магазина на Коммунальной

Сигареты на 6500 рублей похитила псковичка из магазина на улице Коммунальной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Так, 6 октября в Пскове экипажу группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Коммунальной – сработала кнопка тревожной сигнализации.

Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 21-летнюю местную жительницу, которая похитила из торгового зала сигареты на сумму более 6500 рублей.

Для дальнейшего разбирательства гражданка передана сотрудникам полиции.