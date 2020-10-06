Происшествия

Гдовичка более 10 раз стала фигурантом уголовного дела из-за неуплаты алиментов

Жительница Гдова уже одиннадцатый раз стала фигурантом уголовного дела из-за неуплаты алиментов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Задолженность женщины по алиментам составляет свыше 700 тысяч рублей. В ведомстве рассказали, что она нигде не работает, не помогает ребенку и не ищет с ним встреч.

Первый обвинительный приговор за преступление, предусмотренное статьей 157 УК РФ (злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей), в отношении гражданки вынесли еще в 2007 году. После этого жительница Гдова еще девять раз привлекалась к уголовной ответственности за неуплату алиментных платежей.

«После отбытия всех наказаний женщина продолжила уклоняться от родительских обязательств, - отметили в пресс-службе. - Следующий визит должницы к судебным приставам был по принудительному приводу и закончился для нее привлечением к административной ответственности по статьей 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей)».

Суд назначил женщине наказание в виде 20 часов обязательных работ, но, несмотря на все предупреждения судебного пристава-исполнителя, мать-должница продолжает уклоняться от уплаты алиментов.