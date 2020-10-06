Происшествия

Полтонны яблок и картофеля не прошли контроль на границе в Псковской области

Более 500 килограммов яблок и картофеля не прошли контроль на границе в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

На российско-белорусском участке границы РФ в фитосанитарном контрольном пункте «Лобок» в Псковской области при проведении карантинного фитосанитарного контроля должностным лицом Управления Россельхознадзора досмотрено автотранспортное средство, перевозившее 110 кг свежих яблок и 425 кг продовольственного картофеля. Овощи и фрукты следовали с территории Республики Беларусь в Санкт-Петербург.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий инспектором Управления было выявлено отсутствие фитосанитарных сертификатов, подтверждающих карантинное фитосанитарное состояние и происхождение товаров.

Ввоз потенциально небезопасной подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации запрещен, оформлен акт о возврате товаров в Республику Беларусь.

По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении.