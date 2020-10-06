Вор-китаец орудовал на территории Великолукского района почти 100 лет назад. Такая информация содержалась в районной газете «Наш путь» (выпуск №135 за 1923 год), сообщается в группе «Лукиград» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: группа «Лукиград» в социальной сети «ВКонтакте»
В хронике происшествий указано, что 17 августа у жителя деревни Бороки Липецкой волости А. Серебреницкого из квартиры украли различные вещи.
«Кражу совершил вор - китаец, который был задержан с крадеными вещами 19 августа на местном рынке», - написано в заметке.