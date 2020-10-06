Происшествия

Более 1300 пачек сигарет обнаружили псковские таможенники в вагонах с углем

В железнодорожном пункте пропуска «Пыталово» пограничники пресекли две попытки незаконного перемещения через государственную границу партий сигарет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В ходе совместного с сотрудниками таможни осмотра двух грузовых составов, следовавших на выезд из России в сопредельное государство, в трех полувагонах с углем, пограничники выявили дополнительные вложения, которые визуально заметить очень сложно. В одном случае свертки были укрыты в ребрах жесткости вагона, в другом – засыпаны мелкофракционным грузом на глубину до полуметра.

Сотрудники управления извлекли из указанных контейнеров более 1300 пачек сигарет с акцизными марками иностранного государства.

Табачная продукция передана сотрудникам таможни для проведения экспертизы и принятия соответствующих процессуальных решений.