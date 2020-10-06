Происшествия

Великолучанин убил знакомого в ходе конфликта

В Великих Луках возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

7 октября текущего года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одном из индивидуальных жилых домов в Великих Луках тела местного жителя с ножевым ранением груди. По данному факту следственным отделом по городу Великие Луки СУ СК РФ по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, к преступлению причастен ранее судимый за совершение умышленного преступления хозяин жилища, который 7 октября, находясь по месту жительства, в ходе конфликта схватил нож и ударил потерпевшего в грудь. От полученного ранения последний скончался на месте преступления.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Подозреваемый задержан в процессуальном порядке.