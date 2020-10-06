Происшествия

В Псковской области будут судить двух мошенников из Санкт-Петербурга

В Псковской области перед судом предстанут два петербуржца, обвиняемые в мошенничестве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре региона.

В ходе следствия установлено, что обвиняемые действовали в составе организованной преступной группы. Они создали два кредитно-потребительских кооператива, один из которых работал в Великих Луках, а второй – на территории Ленинградской области и в городе Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа.

В 2015-2018 годах злоумышленники предлагали гражданам внести деньги и получить в краткосрочный период высокий доход от 18 до 25% годовых, сообщая заведомо ложные сведения о намерении инвестиций вкладов в высокодоходные сферы деятельности.

«Для привлечения большего количества граждан на первоначальном этапе выплачивались обещанные проценты от вложенных денежных средств, тем самым привлекались дополнительные средства от этих же и иных лиц, - рассказали в надзорном ведомстве. - Как установлено в ходе расследования, полученные таким образом деньги не инвестировались, в какие-либо проекты не вкладывались, а фактически незаконного обращались в собственность преступной группы, которыми ее участники распорядились по своему усмотрению.

В результате преступная группа похитила более 76,7 млн рублей, принадлежащих 175 гражданам.

Уголовное дело направлено в Великолукский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция части 4 статьи 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.