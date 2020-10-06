Происшествия

200 часов отработает псковский рядовой за повторное вождение в пьяном виде

В Пскове за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения осужден военнослужащий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ВСО по Псковскому гарнизону.

2 сентября 2019 года нетрезвого рядового остановила дорожная полиция. В итоге ему был назначен штраф в размере 30000 рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год 7 месяцев. Но 15 ноября он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вновь сел за руль своего автомобиля «Дэу Матиз». Около дома №12 по улице Индустриальной его задержали сотрудники ГИБДД.

Псковский гарнизонный военный суд назначил рядовому наказание в виде обязательных работ на срок 200 (двести) часов с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 (два) года.