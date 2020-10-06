Происшествия

Стругокрасненская пенсионерка лишилась денег после участия в акции

Стругокрасненская пенсионерка приняла участие в банковской акции и лишилась 24 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Так, 4 октября в социальной сети от имени знакомой пришло сообщение с предложением принять участие в некой благотворительной банковской акции. Для этого пенсионерку попросили предоставить реквизиты банковской карты, что она и сделала. В результате пожилая женщина лишилась 24 тысяч рублей. Как позднее выяснилось, страницу ее знакомой взломали злоумышленники. Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, по имеющимся данным, 27-летнему псковичу 6 октября позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом блокировки незаконного оформления кредита на горожанина он завладел деньгами в сумме 200 тысяч рублей. По аналогичной мошеннической схеме с банковской карты 33-летней жительницы Псковского района на счет мошенников ушли 80 тысяч рублей.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.

Еще одной жертвой дистанционного мошенника 7 октября стал житель Островского района,1965 года рождения, у которого мнимый банковский служащий «одолжил» около 27 тысяч рублей. По данному факту проводится проверка.