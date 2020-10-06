Происшествия

Юная великолучанка украла у подруги золотую цепочку

17-летняя жительница Великих Лук украла у студентки одного из городских колледжей золотую цепочку с кулоном. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Кража произошла в доме потерпевшей на улице Вагонной в период с 2 по 5 октября, когда у нее в гостях побывали подруги. «В ходе общения одна из них не устояла перед соблазном и решила прихватить с собой из комнаты хозяйки приглянувшееся ей изделие из золота», - рассказали в ведомстве.

Причиненный ущерб составил 30 тысяч рублей. Установленная подозреваемая дала признательные показания и сообщила, что краденую вещь уже сдала в ломбард. Возбуждено уголовное дело.