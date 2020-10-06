Происшествия

Контрабанду сигарет в специальных рюкзаках пресекли псковские пограничники

Псковские пограничники пресекли попытку контрабанды более 12,5 тысяч пачек сигарет с иностранными акцизными марками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Новиково Пыталовского района в непосредственной близости от государственной границы. Правонарушители планировали в обход установленных пунктов пропуска через государственную границу переместить в Латвию в специально подготовленных рюкзаках крупную партию сигарет иностранного производства, но благодаря действиям пограничников попытка контрабанды была пресечена.

По данному факту возбуждено уголовного дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 200.2 УК РФ, максимальное санкция по которой предусматривает до 5 лет лишения свободы.