Происшествия

Двух работников великолукского завода будут судить за мошенничество

Двух великолучан будут судить за мошенничество. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

В ходе следствия установлено, что обвиняемые, будучи работниками одного из заводов в Великих Луках, в 2016 году представляли фиктивные заявки от имени различных покупателей на изготовленную заводом продукцию, которую, получив для передачи покупателям, продавали сторонним лицам. Вырученные деньги они тратили на собственные нужды.

Всего обвиняемые похитили продукцию на сумму более 300 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Великолукский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция части 3 статьи 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.