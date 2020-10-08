Происшествия

Находящийся в федеральном розыске вор попался на краже масла в Пскове

47-летнего мужчину, находящегося в федеральном розыске за совершение кражи, задержали росгвардейцы в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Преступник попался 8 октября на очередной краже в одном из охраняемых магазинов на улице Ижорского Батальона в Пскове. Мужчина похитил из торгового зала сливочное масло на сумму 2400 рублей, после чего его задержали росгвардейцы.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции.