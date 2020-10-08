Происшествия

Росгвардейцы задержали в Пскове похитителя коньяка

Росгвардейцы задержали псковича, подозреваемого в краже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области.

8 октября находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на улице Вокзальной – поступил сигнал «Тревога».

Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 23-летнего молодого человека, который похитил из торгового зала бутылку коньяка.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.