Картельный сговор на торгах по поставке подгузников раскрыт в Псковской области

Псковское УФАС России установило картельный сговор на торгах на поставку подгузников для взрослых, детей-инвалидов и впитывающих простыней. Об это сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.
Ранее в антимонопольное управление обратилась псковская организация - ООО «Аналитические системы маркетинга» - с жалобой на региональное отделение Фонда социального страхования по результатам торгов по поставке средств реабилитации для инвалидов, в том числе подгузников для взрослых.
По итогам проверки жалоба была признана необоснованной и одновременно выяснилось, что компания, направившая жалобу, сама не являлась добросовестным участником торгов и создавала мнимую конкуренцию с другой псковской организацией, ООО «Наэль», участвовавшей в этом же аукционе.
Региональное УФАС установило, что ООО «Аналитические системы маркетинга» и ООО «Наэль» совместно являлись участниками 10 аукционов, организуемых областным отделением Фонда социального страхования РФ. Подача заявок, ценовых предложений и подписание контрактов выполнялись с одних и тех же IP-адресов, а документы создавались на одном компьютере, что подтверждается свойствами файлов первых частей заявок.
Кроме того, адреса электронной почты, указанные в качестве контактных данных на торговой площадке, были созданы одним пользователем и привязаны к одному номеру телефона. Доказаны также устойчивые финансовые связи.
В результате сговора договоры заключались по максимальной цене или с ее минимальным снижением. Участники в заключении сговора на торгах признались.
Добавим, что в отношении обоих юридических лиц возбуждено дело об административном правонарушении.