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В Великих Луках продавец оказала сопротивление нападающему с вилами

Продавщица в Великих Луках оказала сопротивление мужчину, который угрожал ей в магазине вилами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

7 октября в торговый павильон на улице Вокзальной в Великих Луках зашел неизвестный молодой человек. В руках у него были вилы. Угрожая ими продавцу, гражданин потребовал денег. Женщина не растерялась и оказала незнакомцу активное сопротивление, не позволив завладеть денежными средствами. Злоумышленник был вынужден покинуть помещение. «При выходе он в сердцах разбил вилами боковое стекло магазина, после чего скрылся в соседних дворах», - рассказали в ведомстве.

Сообщение о произошедшем передали всем полицейским нарядам единой дислокации. Ближе всех к месту происшествия оказался экипаж ДПС ГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки, который выдвинулся на улицу Вокзальную. Здесь полицейских и оказавших им содействие сотрудников частной охранной организации быстро сориентировали бдительные горожане.

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В результате в близлежащем микрорайоне стражи порядка по «горячим следам» задержали подозреваемого и доставили его для дальнейшего разбирательства в отдел внутренних дел. «Человеком с вилами» оказался неработающий и ранее судимый великолучанин 1995 года рождения. В тот момент он находился в невменяемом состоянии.

Следственный отдел городского ОМВД возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой). В отношении задержанного избрали меру пресечения виде содержания под стражей. В настоящее время фигурант помещен в следственный изолятор. Расследование продолжается.