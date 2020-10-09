Происшествия

Многодетная мать полгода держала новорожденную дочь в шкафу и морила голодом

Жительница Свердловской области полгода держала в шкафу свою новорожденную дочь и морила ее голодом. По словам знакомых, 37-летняя многодетная мать утверждала, что ребенок умер при родах. По предварительным данным, у пострадавшей девочки диагностировали гипотрофию третьей степени, сообщает РБК.

Параллельно женщина воспитывала еще двоих несовершеннолетних 13 и 3 лет. По данным некоторых СМИ, старший ребенок, сын, тайком подкармливал новорожденную девочку, чем фактически спас ей жизнь. Сейчас детям специалисты оказывают психологическую помощь.

Против матери спасенной девочки возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК России (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка). Местный омбудсмен по правам ребенка готовит обращение в прокуратуру, чтобы инициировать проверку работы органов системы профилактики.

Пострадавшую девочку в тяжелом состоянии на вертолете отправили в Екатеринбург. Детский омбудсмен предложила лечить девочку в Москве и сообщила, что старшие дети сейчас находятся под опекой бабушки.