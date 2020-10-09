Происшествия

Псковичей призывают не покупать саженцы неустановленного происхождения у посторонних лиц

Власти Псковского района призывают жителей и гостей муниципалитета воздержаться от приобретения саженцев или других материальных ценностей неустановленного происхождения у посторонних лиц. Это связано с произошедшей недавно кражей 16 туй с территории воинского мемориала «Жидилов Бор».

«На этой неделе на территории воинского мемориала «Жидилов Бор» в Ершовской волости пропали 16 туй. Так совпало, что именно в этот день в Краснопрудской волости были торжественно открыты два новых памятных места, посвященных погибшим в годы войны бойцам, и к подножиям этих памятников неравнодушные люди несли цветы. Для большинства из нас воинское захоронение – это святое место, а для кого-то, кто ищет наживы или просто нечист на руку - объект для посягательства», - сообщается в инстаграм-аккаунте администрации Псковского района.

«Администрация сельского поселения обратилась с заявлением о пропаже деревьев в полицию, и мы будем надеяться на положительный исход расследования. Однако мы также хотим обратиться к жителям и гостям Псковского района с просьбой: не поддавайтесь соблазну приобретения саженцев или других материальных ценностей неустановленного происхождения у посторонних лиц. В случае возникновения каких-либо сомнений на этот счет обращайтесь в органы местного самоуправления или полицию», - призывают власти района.