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О пропаже туй с территории мемориала «Жидилов Бор» заявили в полицию

10.10.2020 00:03|ПсковКомментариев: 0

Администрация Ершовской волости обратилась в полицию с заявлением по поводу кражи деревьев с территории воинского мемориала «Жидилов Бор» (Псковский район). Об этом сообщает администрация района.

Фото: администрация Псковского района

На этой неделе с территории мемориала пропали 16 туй. «Так совпало, что именно в этот день в Краснопрудской волости были торжественно открыты два новых памятных места, посвященных погибшим в годы войны бойцам, и к подножиям этих памятников неравнодушные люди несли цветы. Для большинства из нас воинское захоронение – это святое место, а для кого-то, кто ищет наживы или просто нечист на руку - объект для посягательства», - отметили в администрации и выразили надежду на положительный исход расследования.

«Однако мы также хотим обратиться к жителям и гостям Псковского района с просьбой: не поддавайтесь соблазну приобретения саженцев или других материальных ценностей неустановленного происхождения у посторонних лиц и в случае возникновения каких-либо сомнений на этот счет обращайтесь в органы местного самоуправления или полицию», - добавили в администрации муниципалитета.

 

Теги: #кража #вандализм #псковский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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