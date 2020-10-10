Происшествия

В Пскове сотрудники Росгвардии нашли двух потерявшихся детей

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области 9 октября получил сообщение, что с улицы Максима Горького пропали 5-летняя девочка и 6-летний мальчик, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

На поиски детей незамедлительно выдвинулся наряд вневедомственной охраны Росгвардии в составе прапорщика полиции Андрея Кочанова и сержанта полиции Михаила Звездова.

Через пять минут в одном из дворов росгвардейцы заметили мальчика и девочку без сопровождения взрослых, приметы которых совпадали с указанными в сообщении. Здоровью и жизни детей ничего не угрожало.

Стражи правопорядка передали детей сотрудникам полиции.