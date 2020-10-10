Происшествия

Две тонны сыра, колбасы и зелени попытались незаконно ввезти в Псковскую область

В Невельском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали две партии грузов при попытке их незаконного перемещения на территорию Российской Федерации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, в районе населенного пункта Дубокрай, пограничники задержали два малотоннажных грузовых автомобиля марки «Газ» под управлением гражданина сопредельного государства и россиянина. В грузовых отсеках транспортных средств стражи границы обнаружили в общей сложности порядка двух тонн сырной продукции, колбасных изделий и свежей зелени.

Товарно-сопроводительные документы, ветеринарные и фитосанитарные сертификаты на перемещаемый груз у водителей отсутствовали. Пояснить его происхождение мужчины также внятно не смогли, но уверенно сообщили, что планировали с продажи продукции получить материальную выгоду.

Задержанный груз передан установленным порядком сотрудникам Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям для проведения необходимых процессуальных действий и принятия соответствующих решений.