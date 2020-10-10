Происшествия

Великолучанин вместо дизельного топлива купил «воздух» за 258 тысяч рублей

Великолучанин стал жертвой мошенников - 36-летний мужчина лишился 258 тысяч рублей при покупке топлива.

Как сообщили Псковской Ленты Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, жителю Великих Лук, занимающемуся грузоперевозками, 8 октября позвонил незнакомец, который предложил недорого купить дизельное топливо. При этом он убедил его предварительно перевести всю сумму на банковскую карту. Мужчина так и сделал, однако обещанного топлива так и не дождался. Когда понял, что его обманули, обратился в полицию.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.