Происшествия

Поверившая мошенникам студентка великолукского колледжа лишилась 90 тысяч рублей

Студентка великолукского колледжа в результате действий мошенников лишилась 90 тысяч рублей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-служба УМВД России по Псковской области, по версии следствия, 21-летней девушке 7 октября позвонили неизвестные и сообщили, что на нее, якобы, оформлена кредитная карта. Когда же великолучанка ответила, что никакой кредитной карты не оформляла, ей заявили, что некие злоумышленники намерены завладеть ее сбережениями.

Злоумышленники попутно поинтересовались, какими вкладами девушка располагает. И предложили для большей безопасности перевести названные ею суммы на указанный ими счет. Причем, в этот момент студентке пришло СМС от банка с предупреждением о мошеннических действиях, совершаемых в ее отношении. Но, к сожалению, данное предостережение она не приняла к сведению.

В итоге, горожанка перечислила нечистым на руку лицам 90 тысяч рублей. После этого ее карта была заблокирована, что предотвратило последующие финансовые потери.

Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.