Происшествия

Подросток с мачете ранил мать и напал на бригаду скорой помощи

В Санкт-Петербурге задержан подросток, который, вооружившись мачете, ранил свою мать, после чего попытался зарубить медиков. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, ночью 11 октября в одной из квартир на Искровском проспекте подросток напал на свою мать и при помощи мачете нанес ей удар в шею, а также частично скальпировал потерпевшую. После случившегося на место прибыла бригада скорой помощи, которых подросток также атаковал. Медикам удалось отбиться от агрессивного парня, которого вскоре задержала полиция. Женщина была доставлена в больницу, врачи борются за ее жизнь.

По информации портала 78.ru, подозреваемому 15 лет, он учится в 9 классе в одной из школ Санкт-Петербурга. Холодное оружие было изъято на месте преступления, подозреваемый находится в изоляторе. Оперативники и следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Покушение на убийство»).