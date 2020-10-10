Происшествия

Двухэтажный дом сгорел в Печорском районе

Двухэтажный жилой дом сгорел в деревне Молочково-Дубинец Печорского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, информация о возгорании поступила 10 октября в 10.55.

Предположительная причина пожара - короткое замыкание проводки внутри дома.

Еще один жилой дом сгорел в пятницу, 9 октября, в деревне Литово (Новоржевский район). Причина - аварийный режим работы электрооборудования.

В тот же день в Невеле из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи сгорела баня в 1-м переулке Ленкоммуны. Аналогичное происшествие по той же причине произошло 10 октября в деревне Воропаново Печорского района.

Кроме того, в субботу на улице Карла Либкнехта в Острове горел автомобиль ВАЗ-2106 2003 года выпуска. Выгорел моторный отсек автомашины по всей площади. Предположительная причина пожара - короткое замыкание проводки. А в деревне Борисенки Себежского района из-за неисправности печи сгорела баня.

11 октября произошел пожар на улице Коммунальной в Пскове. В двухкомнатной квартире в коридоре огнем повреждены шкаф и одежда на площади 0,3 кв. метра. Предположительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.