Происшествия

Браконьеры незаконно вылавливали рыбу в невельском озере

Браконьеры незаконно вылавливали рыбу в невельском озере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Сотрудниками невельской полиции пресечен незаконный вылов рыбы в акватории одного из местных озер. От представителя службы рыбоохраны 11 октября стражам порядка поступило сообщение о том, что на озере Завережье у деревни Дубищи Невельского района неизвестные лица с использованием сетей ведут незаконную ловлю рыбы.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа полиции. В результате проведенных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемых с поличным. Ими оказались двое жителей города Невеля 1974 и 1975 годов рождения. У них изъяты автомобиль, на котором браконьеры приехали, лодка с мотором, более десятка сетей и выловленная рыба. Незаконный улов составил в общей сложности свыше трехсот подлещиков, окуней, щук, а также рыб других пород.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.