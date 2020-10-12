Происшествия

В Пскове безработный обокрал спортивную организацию

В Пскове из компьютерного класса спортивной организации неизвестные похитили монитор. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Так, по версии следствия, монитор был украден в период с 9 по 10 октября из помещения компьютерного класса на улице Советской через незакрытое окно. Сотрудники полиции установили подозреваемого, им оказался безработный пскович 1983 года рождения. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело. В ходе обыска похищенное изъято.

В поселке Локня 3 октября из квартиры дома по Комсомольскому переулку у пенсионера 1959 года рождения из серванта похищены 14 тысяч рублей. В этом противоправном деянии подозревается 32-летняя не работающая местная жительница. Часть похищенных денег изъята. Ведется проверка.

В Дедовичах 5 октября в период с 15.00 до 21.00 от дома по улице Юбилейной был похищен велосипед. Подозреваемым оказался не работающий, ранее неоднократно судимый житель поселка Дедовичи 1993 года рождения. Похищенное двухколесное транспортное средство обнаружено и изъято. Ведется проверка.