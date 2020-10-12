Происшествия

Более 20 тысяч пачек сигарет не пропустили через границу в Псковской области

Псковские пограничники пресекли попытку незаконного перемещения через границу табачной продукции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Случай произошел вблизи государственной границы в районе Гавров Пыталовского района, где пограничники обнаружили порядка 21000 пачек табачных изделий иностранного производства, упакованных в 42 коробки и подготовленных к незаконному перемещению через государственную границу из Российской Федерации в Латвийскую Республику. Предварительная оценочная стоимость выявленной партии табачной продукции составила около 900 тыс. рублей.

Табачные изделия изъяты для проведения предусмотренных российским законодательством процессуальных действий и установления всех обстоятельств противоправной деятельности.