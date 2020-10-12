Происшествия

Островичку отправили на обязательные работы из-за краж железнодорожного полотна

29-летнюю жительницу Островского района отправили на обязательные работы из-за краж железнодорожного полотна. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской транспортной прокуратуре.

С января по февраль 2019 года девушка неоднократно совершала кражи деталей железнодорожного полотна с объектов железнодорожного транспорта, расположенных в одном из населенных пунктов Островского района. Похищенные детали она сдавала в пункт приема металлолома.

Мировой судья судебного участка №22 Островского района признал ее виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 УК РФ (кража). Девушке назначили наказание в виде 480 часов обязательных работ. Приговор суда не вступил в законную силу.