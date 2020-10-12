Происшествия

Нижегородский стрелок найден мертвым

Мужчину, подозреваемого в убийстве трех человек в Нижегородской области, обнаружили мертвым, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении Следственного комитета.

«Найдено тело... Недалеко от места, где все произошло», - сказал собеседник агентства.

Из его слов следует, что это было самоубийство.

В местном МВД уточнили, что труп нашли полицейские и представители Росгвардии в лесу недалеко от окраины поселка Большеорловское. Накануне там произошла стрельба, в результате которой трое скончались, еще трое госпитализированы. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек.