Происшествия

Неисправный холодильник стал причиной пожара в Псковском районе

Веранда, сарай и крыша дома сгорели при пожаре в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного управления МЧС, в 14.27 12 октября поступило сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Неклочь Тямшанской волости.

В результате сгорела кровля по всей площади, дощатая веранда 3 на 3 метра, сарай 4 на 3 метра. По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования холодильника на веранде.

Также названа вероятная причина пожара на улице Ермолаева в Пушкинских Горах. В жилом доме 10 на 8 метров огнем повреждена веранда на площади 1 квадратный метр. Причина возгорания - короткое замыкание проводки на веранде.