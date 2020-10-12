Происшествия

Выходцев из стран Средиземноморья поймали в лесу псковские пограничники

Трех выходцев из стран Средиземноморья задержали пограничники вблизи деревни Лединки Пыталовского района. Они пытались в обход пунктов пропуска пройти через лес на территорию Евросоюза. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Иностранцев поймали в нескольких сотнях метров от российско-латвийской границы. Правонарушителей задержали на срок до 48 часов.

Сейчас проводится комплекс административно-процессуальных действий и проверочных мероприятий, по результатам которых примут соответствующее процессуальное решение.