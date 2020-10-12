Происшествия

До смерти забивший свою мать стружанин проведет в колонии 6 лет

Житель Стругокрасненского района осужден за причинение тяжкого вреда здоровью матери, повлекшего смерть по неосторожности (часть 4 статьи 111 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В ходе судебного заседания установлено, что в середине октября 2019 года подсудимый избил мать из личной неприязни, возникшей в связи с систематическим употреблением ею спиртных напитков. Это обернулось множественными кровоизлияниями по всему телу, а также переломами 8 ребер с кровоизлияниями во внутренние органы, что повлекло образование дыхательной недостаточности и смерть потерпевшей, рассказали в надзорном ведомстве.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.