Происшествия

Пьяный пскович заскучал и заявил о готовящемся взрыве

Пскович предстанет перед судом за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Пскова.

Ранее неоднократно судимый мужчина в течение дня распивал спиртные напитки. В процессе распития мужчине, как пояснили в ведомстве, стало скучно. Его знакомые и друзья отказывались с ним общаться по мобильному телефону, поэтому он решил позвонить по номеру 112, чтобы «как-то развеять свою тоску».

Он сообщил полиции, что у него в руках находится граната и он хочет ее взорвать, что не соответствовало действительности. На сообщение о готовящемся взрыве незамедлительно направили силы правоохранительных органов УМВД России по городу Пскову и иных служб жизнеобеспечения. В ходе проверки факт готовящегося взрыва не подтвердился.

Мужчине предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 УК РФ. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.