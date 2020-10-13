Происшествия

Три безработных псковича похитили аккумуляторы от большегруза

В Пскове сотрудники полиции остановили легковой автомобиль, в котором обнаружили похищенные аккумуляторы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По версии следствия, в Пскове с большегрузного автомобиля, стоявшего на территории организации по улице Железнодорожной, свободным доступом были похищены два аккумулятора. Причиненный ущерб составил более 20 тысяч рублей.

А вечером 11 октября в районе улицы Вокзальной в Пскове полицейские в ходе патрулирования остановили для проверки автомашину ВАЗ-2106. В ней ехали двое граждан. И они не смогли вразумительно объяснить полицейским происхождение двух аккумуляторов от большегрузного автомобиля, находившихся в салоне и багажнике их «шестерки».

Мужчин доставили для дальнейшего разбирательства в отдел внутренних дел. На следующий день в полицию с заявлением о хищении автомобильных аккумуляторов обратилась представительница организации по улице Железнодорожной. Заявительница узнала, что похищенные аккумуляторы уже обнаружены и изъяты.

В краже подозреваются трое безработных псковичей, 1987, 1997 и 2001 годов рождения. Они дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.