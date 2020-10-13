Происшествия

Три года тюрьмы получил великолучанин за избиение знакомого

Три года тюрьмы получил великолучанин за избиение знакомого. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукской транспортной прокуратуре.

Мужчина, ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений подошел к лежащему на земле мужчине, которому нанес не менее 8 ударов ногами в область живота, причинив ему повреждения, нанесшие тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека.

Судом он признан виновным в совершении указанного преступления и ему с учетом всех обстоятельств совершения преступления, личности подсудимого, наличия отягчающего обстоятельства ˗ опасного рецидива преступлений, назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Государственное обвинение в ходе рассмотрения уголовного дела в суде поддержано работником Великолукской транспортной прокуратуры.